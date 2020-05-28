مصدر في شرطة نينوى: استشهاد وإصابة 6 منتسبين بانفجار جنوبي الموصل

2020/05/28 | 15:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، باستشهاد وإصابة 6 من عناصر الشرطة بانفجار جنوبي مدينة الموصل.

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