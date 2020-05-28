وزارة التربية في “مرمى الغضب” العراقي: إصرار على اجراء امتحانات المنتهية.. وكورونا “يتربص”

2020/05/28 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سلط ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا، الضوء على معضلة اجراء الامتحانات ورفض وزراة التربية تأجيلها أو شمول الصفوف المنتهية بنظام العبور.الوزارة “مصرة” على قرارها وكانت وزارة التربية قد نفت الاخبار التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل موعد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية.وبينت ان الوضع الراهن وبسبب جائحة “كورونا” تم التنسيق […]

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