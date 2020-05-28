العراق..الكاظمي و صالح يؤكدان على الإسراع بإكمال الكابينة

2020/05/28 | 15:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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