سوريا ـ جريمة جديدة داخل مخيم “الهول” والضحية لاجئ عراقي

2020/05/28 | 15:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد #مخيم_الهول، صباح اليوم الأربعاء، جريمة قتل جديدة راح ضحيتها لاجئ عراقي، تبين أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه بأداة حادة أحدثت ثقباً في الجمجمة.وجرت الجريمة في القطاع الأول من المخيم الواقع جنوبي شرق…

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