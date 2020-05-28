بضيافة “حراس الدين”: صدام حسين ينتقل من جبل الزاوية إلى “عفرين” و”سلوك”

2020/05/28 | 15:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف “أحمد الدويلمي”، المتخصص العراقي في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة، لموقع «الحل نت»، عن صفقة كانت قد عقدت برعاية تركية بين “أبو بكر البغدادي”، الزعيم السابق لتنظيم #داعش، وتنظيم #حراس_الدين، المسيطر على #جبل_الزاوية في #إدلب،…

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