صحة السليمانية تحدد سقفا لإصابات كورونا: بعدها سندق ناقوس الخطر

2020/05/28 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية يوم الخميس عن خشيتها من مخاطر ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المحافظة خلال المدة المقبلة.

وقال نائب مدير صحة السليمانية الدكتور هيرش سليم لوكالة شفق نيوز، ان أكثر من 55 حالة اصابة بالفيروس ترقد حاليا في مستشفيات السليمانية، مردفا بالقول ان "الاعداد تتفاقم وفي حال وصولها الى 100 اصابة خلال الايام المقبلة سندق ناقوس الخطر".





ونبه على ان المواطنين لا يلتزمون بإرشادات الوقاية الصحية، ولا يتجنبون الاماكن المزدحمة، مؤكدا ان هذا الامر يشكّل خطورة أكبر في زيادة تفشي الفيروس.

واستطرد الدكتور سليم بالقول ان السلطات لا تستطيع فرض حظر التجوال الشامل في مدينة السليمانية بسبب الوضع الاقتصادي الحرج، داعيا الاهالي الى الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية المتمثلة بإرتداء الكمامات والقفازات، والمداومة على التعقيم، واستعمال المطهرات بشكل مستمر.

وسجل اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور فيروس كورونا 544 حالة اصابة بينها خمس وفيات، و407 حالات شفاء و132 حالة لا تزال قيد العلاج.

وكانت السليمانية قد اعلنت مطلع شهر آيار الجاري عن خلوها من فيروس كورونا المستجد بعد تماثل اخر خمسة مصابين للشفاء التام ولكن بعد ايام قلائل اصيبت بانتكاسة عادت معها تسجيل حالات الاصابات جديدة وكان اخرها امس الاربعاء اذ سجلت 16 اصابة بحسب بيان من وزارة صحة اقليم كوردستان.

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