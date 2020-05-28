- الشاب أحمد- فيلم يناقش تأثير الجماعات الاسلامية المتطرفة على عقول الشباب - علي المسعود

2020/05/28 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film – Young Ahmed أصبح الإرهاب ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الداخلى للدول في جميع أنحاء العالم وتعوق خطط التنمية بكافة أشكالها، ما جعل تلك الدول تستنفر كل طاقاتها وجهودها لمحاصرة هذه الظاهرة والعمل على الحد من آثارها ، والتطرف الاسلامي هو شكل من اشكال الارهاب ، كما أن "للجماعات الإسلامية أجندة سياسية واضحة قائمة على تفسير خاطئ للدين ، والأيديولوجيات المتطرفة في المجتمعات الأوروبية و ......





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