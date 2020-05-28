هل تم تقسيم سوريا؟!... - غسان صابور

2020/05/28 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور هـل تــم تــقــســيــم ســـوريــا؟؟؟!!!...هي الأولى من نوعها..



روسيا والولايات المتحدة تسيران دورية مشتركة في محافظة الحسكة.(موقع سيريانيوز ـ الأربعاء 27 أيار 2020)أية دولة سوف تتابع دورياتها على هذا البلد المتعب المتجزأ الحزين..



معلنة انتدابها على فضلات مائدة الأمريكان والروس؟؟؟...



تـركـيـا أردوغان؟...



إسرائيل بينيامين ناتانياهو؟؟...من سوف يتقاسم مليارات عائلة مخلوف وعائلة الأسد؟؟ ......





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