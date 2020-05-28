مكتب المرجع السيستاني يرد على سؤال حول افطار أتباعه يوم السبت

2020/05/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

رد مصدر في مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الخميس (28 ايار 2020)، على سؤال بشأن إفطار عدد من أتباعه في يوم السبت الماضي، بناء على رؤية بعض المشايخ في مدينة القطيف السعودية.

وجاء السؤال كالتالي :-اختلفت الآراء في اثبات الهلال من عدمه وتمت النية على اتمام الشهر الفضيل لعام ١٤٤١هـ، وفي وقت لاحق وبعد صلاة الفجر وصلت بعض الأنباء التصحيحية من بعض المشايخ الثقات في مدينة القطيف على أنه عيد بناء على ما أثبته بعض المراجع الكرام، وبناء عليه أفطر جمع كثير من أتباع السيد حفظه الله.



بالرغم من ذلك بقي على إتمام الصيام جمع آخر وزاد اللغط بينهم.



ما رأي سماحة السيد في هذه المسألة وهل يكفي ثبوت الهلال عند مرجع آخر وماذا يترتب عليه؟ أفيدونا (حفظكم الله)

وكان جواب المصدر في مكتب السيستاني الآتي: "من أفطر من مقلدي سماحة السيد (دام ظله) في يوم الأحد ثقة ببعض المشايخ ثم تبين أنه اعتمد على ثبوت الهلال عند من يكتفي برؤيته في غير المنطقة من المراجع الاعلام (أيدهم الله) فعليه القضاء".

وأضاف: "وكذلك يجب القضاء على من أفطر أخذا بعدد من شهادات الرؤية في المنطقة ثم تبين أنها لم تكن جديرة بالاعتماد لمعارضتها الحكمية بشهادات من استهلوا ولم يروا الهلال ولا سيما أنه كان فيهم عدد من أهل الاختصاص مع استعانتهم بالأدوات المقربة".

وتابع "لا بد للمؤمنين (وفقهم الله تعالى لمراضيه) من أن لا يبادروا الى الافطار عند اعلان العيد في المنطقة قبل أن يتأكدوا أنه وفق المبنى الفقهي لمرجعهم في التقليد لئلا يقعوا في خلاف ما تقتضيه وظيفتهم الشرعية".

وبين المصدر: "كما نوصيهم بالابتعاد عن إثارة الفرقة والدخول في المهاترات الكلامية بسبب الاختلاف في أمر الهلال، بل ليعمل كل بوظيفته الشرعية، وليحمل فعل الآخرين على الصحة".





بغداد اليوم- بغداد

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وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، إن "بقاء الحكومة الجديدة بلا وزير للخارجية سيضعها في

بغداد اليوم-بغداد

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطورات الاوضاع في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل الكاظمي لبحث تطورات الأوضاع في البلاد"

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