شاهد: إعلامية عربية شهيرة تقع بموقف محرج عبر نشر صورتها بالملابس الداخلية وإدعاء انها نشرت بالخطأ!

2020/05/28 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق:بغداد أثارت الإعلامية المصرية أصالة كمال ضجةً واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة عبر انستغرام، لتحذفها بعد 10 دقائق مدعية انها نشرت عن طريق الخطأ.وظهرت أصالة كامل في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها.وكتبت أصالة […]

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