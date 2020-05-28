2020/05/28 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/انتقد المجلس العربي في كركوك آلية توزيع المناصب في مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،فيما جدد رفضه اسناد مدير مكتب كركوك لمكون معين منذ العام 2003.وقال المتحدث باسم المجلس العربي حاتم الطائي في مؤتمر صحفي عقد بمقر المشروع العربي في كركوك :" نجدد اليوم اعتراضنا على آلية تقسيم المناصب داخل مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي كان فيها ظلم واقصاء وتهميش واضح للكفاءات من أبناء المكون العربي ".واضاف الطائي انه :" تم اقصاء وتهميش ابناء المكون العربي من المناصب ، ولم يحصلوا الا على منصب مدير شعبة واحد من مجموع خمسة عشر منصبا ، فيما تم اسناد مناصب حساسة في مكتب كركوك لموظفين كانوا متهمين بالتلاعب بالاصوات وهناك شكاوى كثيرة بحقهم وشكلت بحقهم مجالس تحقيقية داخل المفوضية ".واشار الى :" اصرار مجلس المفوضين على اسناد منصب مدير مكتب كركوك لموظفين من قومية واحدة طيلة 15 سنة ، وكأنه حق قومي لا يجوز اسناده لموظف من قومية اخرى ".وخلص الطائي الى القول :" اننا في المجلس العربي في كركوك ، اذ نجدد اعتراضنا ورفضنا لهذا التقسيم المجحف بحق ابناء المكون العربي ، فاننا ننتظر من مجلس المفوضين اعادة النظر في هذا التقسيم وافساح المجال واعطاء الفرصة لأبناء المكون العربي كاملة ووفق نسبة 32% بين المكونات ، لتفادي ردود افعال اكثر حدة يمكن ان تعكر صفو التعايش المجتمعي بين ابناء المحافظة الواحدة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراض عربي على آلية تقسيم المناصب في مكتب مفوضية انتخابات كركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراض عربي على آلية تقسيم المناصب في مكتب مفوضية انتخابات كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).