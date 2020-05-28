2020/05/28 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من (٣٠) اصابة في مستشفى ابن الهيثم للعيون بسبب اطلاقات البلاستك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من (٣٠) اصابة في مستشفى ابن الهيثم للعيون بسبب اطلاقات البلاستك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من (٣٠) اصابة في مستشفى ابن الهيثم للعيون بسبب اطلاقات البلاستك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).