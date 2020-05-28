“بسعادة ونشوة”… رامي مخلوف ينقل أملاكه إلى وقف خيري

2020/05/28 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف “#رامي_مخلوف” ابن خال الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، عن بدء نقل أسهم بنكية وأملاك في #سوريا إلى مؤسسة خيرية تابعة له، مشدداً على أن تلك #الأموال ستكون “وقفاً” عائداً لـ “أعمال الخير”.وقال مخلوف في بيان…

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