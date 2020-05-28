2020/05/28 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الصمت تجاه الكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، كيف يمكن الحديث عن محاربة داعش والكشف عن مواقع قياداتها بالتزامن مع استمرار التغاضي عن كشف الجهات المتورطة بقتل واختطاف المتظاهرين وإحراق خيمهم.

وأضاف، أين هي المحكمة العلنية الخاصة؟ هل شملها الإهمال واللامبالاة كما شمل جرائم أخرى مثل سقوط الرمادي والموصل؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي ينتقد الصمت تجاه الكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي ينتقد الصمت تجاه الكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).