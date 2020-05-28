الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على إرهابي في الأنبار كان قادما من سوريا

2020/05/28 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، القبض على ارهابي في محافظة الانبار، مشيرة الى أنه قادم من سوريا.

وأكدت الاستخبارات في بيان ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة تسعة وثلاثين تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو فرَّاج بجزيرة الرمادي بالأنبار قادماً من سوريا بعد ان شارك بمعارك الباغوز هناك.

مبينة ان ذلك جاء استمرارا لنهجها في تعقب ومراقبة العناصر الإرهابية القادمة من خلف الحدود، واضافت انه تمت احالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

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