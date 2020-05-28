2020/05/28 | 15:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهاء الاستعدادات لإجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنهاء الاستعدادات لإجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنهاء الاستعدادات لإجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).