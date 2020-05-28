مكتب الصدر ينشر اسماء المتهمين بأحداث النجف ليلة أمس: معظمهم أخوة!

2020/05/28 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر مكتب المرجع الديني محمد الصدر، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اسماء 6 أشخاص قال انهم متهمين بمحاولة التعدي وحرق مرقد الصدر في احداث ليلة امس الاربعاء.واظهرت وثيقة صادرة من المكتب واطلعت عليها “يس عراق” اسماء 6 أشخاص، يتكونون من 3 أخوة من البصرة، واخوين أحدهم يسكن البصرة واخر في […]

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