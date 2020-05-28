محافظ بغداد يعلن انجاز ٣٦٪؜ من مشروع مستشفى الحرية العام

2020/05/28 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن محافظ بغداد، محمد جابرالعطا، الخميس، انجاز نحو ٣٦٪؜ من مشروع انشاء مستشفى الحرية العام.وقال العطا، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش جولة ميدانية اجراها لمتابعة مراحل العمل، إن “هذه المستشفى بالاضافة الى المستشفيات الثلاثة الاخرى في (الشعب والفضيلية والنعمان) تعد من المشاريع الصحية الاستراتيجية المهمة للقطاع الصحي والمنفذة من قبل محافظة […]

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