خلية الأزمة النيابية : لا توجد مناطق موبوئة 100% في بغداد

2020/05/28 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد عضو لجنة الأزمة النيابية عبد عون العبادي، الخميس، أن العاصمة بغداد لم تسجل أي منطقة موبوءة بفيروس كورونا بشكل كامل.وقال العبادي، إن “الشائعات التي تتحدث عن انهيار الوضع الصحي في العراق عار عن الصحة”، مشيرا الى أن “بغداد لم نسجل فيها مناطق موبوءة في ١٠٠ % بفيروس كورونا”.وأضاف أن “الفرق الطبية الميدانية أدت إلى اكتشاف زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية”، مؤكدا أن “إصرار المواطنين على عدم الالتزام بتعليمات خلية الازمة الحكومية ينذر بكارثة في زيادة عدد الإصابات”.وشدد العبادي على “ضرورة تظافر الجهود من أجل الحد من انتشار الوباء من خلال التباعد الاجتماعي وعدم السماح للمواطنين بالتجماعات “.

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