أمانة بغداد ترد على اتهامها بهدم قبر الفقيه [أبن الجوزي] في العاصمة

2020/05/28 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تشير امانة بغداد الى ما اثير مؤخراً من جدل حول هدم وبناء قبر الفقيه ابن الجوزي وسط بغداد وتؤكد ان الارض الخاصة بالقبر غير تابعة لها ولا علاقة لها بعائدية القبر او التصرف به.

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