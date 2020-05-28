مصدر لـ “العهد نيوز” : حراك في ذي قار لإقالة المحافظ ونائبيه

2020/05/28 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر سياسي مطلع في ذي قار، بأن حراكا جديدا في المحافظة، يهدف إلى قلب الموازين في المحافظة وإقالة الحكومة المحافظ ونائبيه، وتنصيب شباب جدد.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، أن “حراكا قويا لإقالة المحافظ الحالي ناظم الوائلي ونائبيه وترشيح شخصيات شابة من ساحات التظاهر في المحافظة”.وأوضح ، أن “الحراك […]

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