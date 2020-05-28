5 أمراض مزمنة،، اكتشاف علاقة وراثية بين تعاطي الكحول والاضطرابات النفسية

2020/05/28 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اكتشف علماء جامعة يل وجامعات أخرى 29 متغيرا جينيا، تسبب الميل للإدمان على الكحول، منها 19 تكتشف لأول مرة، معظمها مرتبطة بالاضطرابات النفسية والسلوك والقدرات المعرفية.وتفيد مجلةNature Neuroscience، بأن العلماء أجروا تحليلا جينيا لأكثر من 435 ألف إنسان، للبحث عن جينات تحدد ميل الإنسان للإدمان على الكحول، وصلتها بالاضطرابات النفسية، بغية […]

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