تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية


تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون
2020/05/28 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

نشرت وكالة فرنسية تقريرا عن تغير معادلة شراء المنتجات المستوردة في العراق ببطئ على خلفية ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links