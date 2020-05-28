تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون

2020/05/28 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

نشرت وكالة فرنسية تقريرا عن تغير معادلة شراء المنتجات المستوردة في العراق ببطئ على خلفية ا...





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