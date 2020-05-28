2020/05/28 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نشرت وكالة فرنسية تقريرا عن تغير معادلة شراء المنتجات المستوردة في العراق ببطئ على خلفية ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
نشرت وكالة فرنسية تقريرا عن تغير معادلة شراء المنتجات المستوردة في العراق ببطئ على خلفية ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير فرنسي.. صناعيون عراقيون "يمتدحون" الوباء: أنقذنا من السلع الإيرانية والصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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