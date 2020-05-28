مقرر الازمة النيابية يدعو لتمديد حظر التجوال 14 يوماً: نتوقع تسجيل 200 اصابة بكورونا اليوم بالرصافة

2020/05/28 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، الخميس (28 ايار 2020)، إلى تمديد حظر التجوال في البلاد لـ14 يوما مع غلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هنالك تخوفا من تسجيل ما يقارب الـ200 اصابة في جانب الرصافة خلال هذا اليوم وان هذا العدد لا يتناسب وحجم المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين لذلك يجب تهيئة مستشفى الكندي لاستقبال المصابين بالكورونا بشكل كامل باعتبارها اكبر مستشفى في جانب الرصافة".

واضاف البيان أن "الموسوي دعا لتمديد حظر التجوال في العاصمة لمدة 14يوما وغلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد التي ما تزال اعداد الإصابات فيها بتزايد وان الاستمرار باجراءات الحظر فضلا عن عزل العاصمة عن باقي المحافظات وذلك للسيطرة على انتشار الوباء في بغداد".

وحذر الموسوي من "المجازفة باتخاذ القرارات الخاطئة التي قد تؤدي بالبلاد الى منحدرات خطرة كون الوضع الحالي لا يتحمل المجاملات ولا المجازفة بارواح المواطنين".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، اعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا،.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 7014 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 206381".

واشارت الى أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم 287 إصابة في العراق منها76٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

واوضحت ان التوزيع الجغرافي للإصابات كالتالي: (بغداد/ الرصافة: 81، وبغداد/ الكرخ: 111، ومدينة الطب: 65، والنجف: 5، والبصرة: 3، والسليمانية: 1، واربيل : 2، وكربلاء: 3، وكركوك: 3، وواسط: 4، وديالى: 4، والديوانية: 1، وميسان: 1، وذي قار: 1، وصلاح الدين: 2".

ولفتت الى تسجيل "52 حالة شفاء، توزعت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 24، وبغداد/ الكرخ: 2، ومدينة الطب: 7، والبصرة: 5، وميسان: 2، وديالى : 10، والانبار: 2".

ونبهت على تسجيل "6 وفيات، حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالتين في بغداد/ الكرخ، وحالتين في مدينة الطب".

وبينت، ان "مجموع الإصابات 5135، ومجموع حالات الشفاء: 2904، والراقدين الكلي: 2056، والراقدين في العناية المركزة: 41، ومجموع الوفيات: 175".

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