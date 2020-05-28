أميركي وسويسري.. أمل جديد في مزج عقارين لعلاج كورونا

2020/05/28 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية الخميس، أنها تعتزم اختبار امكانية مزج عقارها أكتيمرا المضاد للالتهاب وعقار ريمديسيفير الذي تصنعه شركة جيلياد ساينسز له مفعول أفضل في علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناتج عن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن استخدام ريمديسيفير بمفرده.

ويستخدم العقاران على نحو منفصل في بعض الحالات والتجارب السريرية حيث يستخدم أكتيمرا لعلاج رد الفعل المناعي الشديد الذي يحدث أحيانا عندما يصاب المريض بفيروس كورونا المستجد فيما يستخدم ريمديسيفير بهدف عرقلة تكاثر الفيروس.

وبمزج العقارين في دراسة عالمية تشمل 450 مريضا ممن يعالجون في المستشفيات تأمل روش أن تصبح قادرة على تقديم علاج ناجع للمرض الذي أصاب 5.8 مليون شخص وأودى بحياة نحو 360 ألفا على مستوى العالم.

وقال ليفي جاراواي مدير الخدمات الطبية في روش في بيان "استنادا إلى فهمنا الراهن نعتقد أن مزج مضاد فيروسات مع منظم مناعي قد يسفر عن أسلوب فعال في علاج المصابين بهذا المرض الخطير".

وجذب ريميديسيفير، الذي لم يفلح في علاج إيبولا وأعيد استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد بعد تفشي جائحة كوفيد-19، الكثير من الاهتمام بعدما خلصت دراسة أجريت على 397 مريضا، إلى أنه ساهم في تقليل فترة التعافي في بعض المرضى وأشارت إلى أنه يساهم أيضا في الحفاظ على حياة المرضى.

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الخميس (28 أيار 2020) بإيقاف استقبال المرضى بمركز القلب في مدينة الناصرية بعد تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في صفوف منتسبيه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "إدارة مركز الناصرية للقلب قررت إيقاف استقبال الحا

بغداد اليوم- كربلاء

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الخميس (28 ايار 2020)، إلى 25 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس.

وقال مصدر طبي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية بمحافظة كربلاء، سجلت اصابتين

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت منظمة الصحة العالمية، الخميس (28 أيار 2020) طبيعة دورها في العراق وما فعلته منذ ظهور فيروس كورونا فيه.

وذكرت، المنظمة في بيان، أنه "منذ بداية جائحة كوفيد-19 ركزت منظمة الصحة العالمية على مكافحة الجائحة بكل الوسائل ا

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