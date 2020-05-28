الانبار تعلن تسويق 3 الاف طن من محصول الحنطة في مناطق شرقي الرمادي 

2020/05/28 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، الخميس، تسويق اكثر من ثلاثة الاف طن من محصول الحنطة ضمن خطة التسويق لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “سايلوا مدينة الرمادي شهد وقوف طوابير من الشاحنات المحملة بمحصول الحنطة ليتم تسليمها الى موظفي السايلو”، مبينا أن “كميات الحنطة التي تم […]

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