تحديد موعد نهائي كأس بلجيكا لكرة القدم

2020/05/28 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين كلوب بروج وإنتويرب ستقام على ملعب “الملك بودوان” دون جمهور في الأول من أغسطس المقبل.وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي لكن جرى تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويتطلع كلوب بروج لحصد الثنائية بعد تأكيد فوزه […]

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