نائب عن سائرون: اذا لم ينفذ الحلبوسي اصلاحاته في البرلمان سيكون لنا كلام اخر

2020/05/28 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الخميس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الإصلاحات داخل مجلس النواب.وقال العقابي لـ /المعلومـة/ إن “ائتلاف سائرون ينتظر ان يقوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتطبيق وعوده التي وعد بها في قضية اصلاحات البرلمان والتصويت على القوانين المهمة اضافة الى تفعيل دور […]

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