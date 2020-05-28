”المجلس العربي“ يدعو اربيل تسليم بغداد معتقلين على غرار خطوة ”الاتحاد“

2020/05/28 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا المجلس العربي في محافظة كركوك، السلطات في اربيل عاصمة اقليم كوردستان إلى تسليم معتقلين في سجونها الى السلطات الاتحادية في بغداد.

ويأتي هذا الطلب في اعقاب تسليم الاتحاد الوطني الكوردستاني العشرات من المعتقلين العرب من محافظة كركوك الذين كانوا يقبعون في سجون محافظة السليمانية الى السلطات الامنية العراقية.

وقالت عضو المجلس مسؤول حزب الحل تحرير احمد عبيدي لوكالة شفق نيوز، إن ”السلطات الاتحادية تسلمت ١٧٦ معتقلا في سجون اقليم كوردستان وتحديدا في محافظة السليمانية بمبادرة انسانية من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني"، موضحة أن "اغلب المعتقلين في سجون الإقليم ليس عليهم مؤشرات أمنية أو إرهابية، وهم سوف يحاكمون في المحاكم العراقية، بينما سوف يتم اعدام من له يد بالإرهاب ام ينتمي لداعش ويفرج عن الأبرياء من المتهمين".

وأضافت ”المعتقلين الذين تسلمتهم السلطات الاتحادية يخضعون للتحقيقات، وبعدها سوف يتم تقرير من يفرج عنه او تسلميه للجهات المطلوبة".

وتابعت العبيدي، أن "المجلس العربي ومجموعة قوى سياسية عربية فتح هذا الملف لكي يتم محاكمة المعتقلين والإفراج عن الابرياء منهم من قبل الحكومة العراقية".

وأشار عضو المجلس العربي، إلى أن "هناك سجناء في اربيل لدى اسايش الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ونطلب من السلطات هناك التعاون معنا كما فعل الاتحاد الوطني“.

وكانت عضو مكتب قيادي في اتحاد الوطني الكوردستاني حسيبة عبدالله قالت لوكالة شفق نيوز، ان اولئك المعتقلين الذين جرى تسليمهم للسلطات الاتحادية جرى اعتقالهم على يد قوات البيشمركة والاسايش وفق اوامر قضائية خلال الحرب ضد تنظيم داعش، مؤكدة ان المعتقلين تم نقلهم الى سجون السليمانية بعد حصول الفراغ الامني بانسحاب القوات الامنية العراقية.

واضافت عبد الله انه تم تسليم المعتقلين الى القوات الامنية ويتعين محاكمتهم في محافظة كركوك.

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