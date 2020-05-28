التطبيعية تختار ملاعب مشروع الهدف في اربيل لتدريبات المنتخب الوطني

2020/05/28 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادزار رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، اليوم الخميس ،مشروع الهدف في اربيل للاطلاع عن كثب على الاحتياجات التي يفتقد اليها، والعمل على توفيرها، لكي يكون المشروع جاهزا لاستقبال تدريبات المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.ورافق رئيس التطبيعية بالزيارة التفقدية ، نائب الرئيس، شامل كامل، والعضو احمد علي، وعضو اللجنة الفنية اكرم امين، ومشرف المشروع ليث خليل.وقال رئيس التطبيعية: ان الاهتمام بملاعب التدريب يعد خطوة مهمة في عملنا، نسعى من ورائها لتوفير حلقات النجاح لمدربي المنتخبات الوطنية، وابعادهم عن الانشغال بأزمة البحث عن الملاعب التدريبية التي اكلت من جرف عملهم الكثير.واوعز بنيان بضرورة اكمال جميع الاحتياجات، وتهيئة مستلزمات اظهار المشروع وملاعبه بالمظهر اللائق لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية، وستكون المتابعة مستمرة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق التدريبات.واكد: لقد اسعدنا للتعاون الكبير مع الجهات المسؤولة في اقليم كردستان في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه انجاز الاحتياجات بالأوقات المحددة.

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