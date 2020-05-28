نينوى تلزم اصحاب المحلات كافة بتطبيق الاجراءات الصحية

2020/05/28 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى، عدي العبادي، اليوم الخميس، ان المحافظ نجم الجبوري، وجه بالزام اصحاب المحلات كافة بتطبيق الاجراءات الصحية.وقال العبادي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "المحافظ نجم الجبوري بإلزام أصحاب المحلات والافران والباعة كافة بتطبيق الاجراءات الصحية الوقائية من لبس الكمامات والكفوف على ان تقوم الجهات الصحية الرقابية وباسناد القوات الامنية بحجز المخالفين وغلق محلاتهم".وأضاف انه "على جميع القيادات الأمنية المختلفة والمرور الزام عناصرها بارتداء الكمامات والكفوف أثناء تأدية الواجبات في كافة أنحاء المحافظة".وتابع انه "يمنع منعا باتا مراجعة الدوائر الحكومية من قبل المواطنين بدون ارتداء الكمامات والكفوف وكذلك يمنع ارتياد المناطق العامة المزدحمة مثل الأسواق بدونها وسيتم محاسبة المخالفين طبقا للقانون".وأوضح انه "نوكد على قرارنا بإلزام كل سواق المركبات (الكبيرة والصغيرة) بضرورة لبس الكمامات والكفوف أثناء القيادة وسيتم محاسبة المخالفين من قبل مفارز المرور والاجهزة الامنية وحجز مركباتهم".وبين انه "تكون هذه القرارات سارية المفعول ابتداءا من صباح يوم الاحد القادم"، مشيرا الى انه "يكون حظر التجوال تاما ليومي الجمعة والسبت على أن يعود الحظر جزئيا ابتداءا من يوم الاحد القادم".

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