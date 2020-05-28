2020/05/28 | 16:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقائق وأرقام صادمة ومحاكم وأعدامات بلا رقابة وتساؤلات مشروعة خضر دوملي أوضحت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي – UNAMI ان الاحكام التي تصدرها المحاكم العراقية على المتهمين بموجب قوانين مكافحة الارهاب: تبين عدم كفاءة وهيكلية وانتظاما في تنفيذ الاجراءات القضائية في المرافعات التي تم حظورها والتي غالبيتها للمتهمين بالانتماء او كاعضاء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في تقرير( حقوق الانسان في تطبيق العدالة في العراق ) لـ يونامي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في تقرير( حقوق الانسان في تطبيق العدالة في العراق ) لـ يونامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).