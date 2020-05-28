مقتدى الصدر يتحدث عن

2020/05/28 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن قيام مجموعة من الشباب الذين وصفهم بـ"المندسين" بالتعدي على مرقد والده السيد ...

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