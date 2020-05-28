2020/05/28 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الاميركي الاسبق تشاك هيغل، أن الولايات المتحدة لا يمكنها مواصلة المهام القتالية في العراق، وينبغي على الحكومة العراقية عدم الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية فقط في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال هيغل في تصريح، إن الحكومة العراقية يجب أن تكون صريحة فيما تريده من الولايات المتحدة، مشيرا الى أن واشنطن يمكنها الاستمرار بتقديم التدريب والدعم والمعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية ويجب أن يكون لها دور مع حلفائها في المنطقة، إلا أن العراق كدولة ذات سيادة يحتم عليه القيام بمحاربة الإرهاب بنفسه.

ولفت هيغل الى أن جميع ما تمر به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من حالة تخبط في السياسة وعدم الاستقرار تعود جذوره الى مرحلة غزو العراق غير المبررة والمتهورة عام الفين وثلاثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيغل: الولايات المتحدة لا يمكنها مواصلة المهام القتالية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيغل: الولايات المتحدة لا يمكنها مواصلة المهام القتالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).