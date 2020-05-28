2020/05/28 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، تعزيز الحزام الأمني في الخليج ومضيق هرمز بقطعات عسكرية إضافية.

وقال حاتمي، إن مضيق هرمز في منطقة الخليج يعتبر ممرا حيويا لإيران والحفاظ على أمن هذه المنطقة هو في صلب اهتمام بلاده، مشيرا الى أن القرارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية يتم اتخاذها وصياغتها بما يتناسب مع أهمية هذه المنطقة.

وأوضح حاتمي أن الزوارق الإيرانية التي تتولى مهمة حماية مضيق هرمز تم تصميمها وتصنيعها بخبرات محلية لمنظمة الصناعات البحرية، وتتميز بقدرات جيدة في مجال القتال البحري، ومن ضمنها التخفي من الرادار والتحرك اللافت والمناورة الكبيرة، بحسب زعمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيراني: سنعزز منطقة الخليج بقطعات عسكرية إضافية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإيراني: سنعزز منطقة الخليج بقطعات عسكرية إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).