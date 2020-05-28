2020/05/28 | 16:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل قفزة بإصابات كورونا ب٣٢٢ حالة واربع وفيات

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