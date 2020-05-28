“التحري النشط” يكشف عن موجة كورونا الثانية: الصحة تعلن 322 إصابة جديدة!

2020/05/28 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن ثاني أعلى رقم لإصابات كورونا منذ دخول الفيروس الى البلاد في آذار الماضي.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٥١٠٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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