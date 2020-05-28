حقوق الانسان: حياة الطلاب في خطر واجراء الامتحانات سيولد كارثة انسانية.

2020/05/28 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدّ عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان حياة الطلاب في خطر محدق بعد تفشي جائحة كورونا، مشيرا الى، ان اجراء اي امتحانات سيؤدي الى كارثة انسانية بسبب عدم وجود متطلبات الجانب الصحي والتعامل مع الفايروس في المدارس التي من المقرر اجراء الامتحانات فيها.وقال في بيان، له اليوم، ان “وزارة […]

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