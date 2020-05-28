الاتحاد الاسلامي الكردستاني: تمديد الحظر بكردستان هو منع التظاهرات والاحتجاجات

2020/05/28 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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رأى رئيس مجلس التنفيذي للاتحاد الاسلامي الكردستاني هادي علي، الخميس، تمديد حظر التجوال في كردستان انه جاء لمنع التظاهرات والاحتجاجات.

وقال علي في تغريدة له على توبتر تابعتها السومرية نيوز، إن "تمديد مدة حظر التجوال بين محافظات اقليم كردستان ليست لمنع انتشار فيروس كورونا، بل لمنع التظاهرات والاحتجاجات".واضاف، "من المعلوم ان هذا الامر ليس منطقياً، لأن الاحتجاجات الشعبية تجاوزت كل الحدود".





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