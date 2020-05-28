العراق يسجل 4 وفيات و322 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/28 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (٥١٠٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١١٤٨٥).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٢٢) إصابة في العراق منها ٦٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري […]

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