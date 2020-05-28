اليوم.. إيطاليا تقرر مصير الكالتشيو

2020/05/28 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من المقرر أن تبت إيطاليا أخيرًا في مصير دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، ومدى إمكانية استئناف مباريات البطولة، خلال اجتماع اليوم، بعد أسابيع من الأخذ والرد ومواقف متضاربة.وذكر وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، الذي من المقرر أن يلتقي مع جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، قبل إعلان القرار اليوم، أن “القرار […]

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