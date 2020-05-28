عن مُسلسل “الاختيار”.. متى تلتفت الدراما العراقية لبطولات أبناءها اثناء مواجهة داعش؟

2020/05/28 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد وذّاح قبل أيام انتهت الدراما الرمضانية، والتي تشتبك المسلسلات وتتنافس على المستوى المحلي والعربي خلال هذا الشهر الكريم، من أجل استقطاب المشاهد والامساك بهِ لأسباب عدة، قد تكون؛ سياسية أو أقتصادية أو أجتماعية، أو الثلاثة مجتمعة معاً، بحسب سياسة كل قناة تلفزيونية.وإذا ما راجعنا تلك الأعمال الدرامية التي بثتها القنوات والفضائية العربية طوال […]

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