فيلم الباباوان: صداقة رغم الاختلاف ونقاش شفاف للإصلاح - كلكامش نبيل

#كلكامش_نبيل في سهرة البارحة، قررتُ مشاهدة فيلم "الباباوان" من إخراج البرازيلي فيرناندو ميريليس وإنتاج نتفليكس عام 2019.
يحكي الفيلم قصة الصداقة بين البابا بندكتوس السادس عشر – الذي يجسد دوره الممثل الكبير أنتوني هوبكنز – والبابا الحالي فرنسيس – الذي يجسد دوره الممثل جواناثان برايس.
حصد الفيلم تقييم عالٍ بنسبة 89 في المائة على موقع روتين توميتو و7.6 من 10 على موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDb.
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