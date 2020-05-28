فيلم الباباوان: صداقة رغم الاختلاف ونقاش شفاف للإصلاح - كلكامش نبيل

2020/05/28 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل في سهرة البارحة، قررتُ مشاهدة فيلم "الباباوان" من إخراج البرازيلي فيرناندو ميريليس وإنتاج نتفليكس عام 2019.



يحكي الفيلم قصة الصداقة بين البابا بندكتوس السادس عشر – الذي يجسد دوره الممثل الكبير أنتوني هوبكنز – والبابا الحالي فرنسيس – الذي يجسد دوره الممثل جواناثان برايس.



حصد الفيلم تقييم عالٍ بنسبة 89 في المائة على موقع روتين توميتو و7.6 من 10 على موقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت IMDb.





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