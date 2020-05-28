الصحة تسجل 322 اصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

2020/05/28 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 322 اصابة واربع حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبراتها سجلت اليوم 322 اصابة جديدة بفيروس كورونا 67 منها تم اكتشافها من خلال التحري النشط".وأضافت ان "اصابات اليوم وزعت على 194 في الرصافة، 27 في الكرخ، ثلاثة في مدينة الطب، و22 في كربلاء، و21 في اربيل ، 16 في السليمانية، و11 في بابل، وست حالات في واسط، وخمس في المثنى، اربع اصابات في ذي قار، وثلاث في البصرة، وحالتين اثنين في كل من النجف والديوانية وصلاح الدين، وحالة واحدة في كركوك".وتابعت انها "سجلت 67 حالة شفاء هذا اليوم 32 حالة منها في مدينة الطب، وسبع حالات في الكرخ، وثلاث في الرصافة، و10 في البصرة، وثماني حالات في اربيل ، واربع في النجف، وحالتين اثنين في كل من واسط وميسان، وحالة شفاء وحيدة في كربلاء".وبينت انها "سجلت اليوم اربع حالات وفاة، اثنين في كل من جانبي بغداد الرصافة والكرخ"، مشيرة الى ان "اجمالي الاصابات بلغ 5457 حالة مؤكدة، شفي منها 2971، فيما توفي 179".وأوضحت ان "عدد الراقدين في المستشفيات بلغ 2307 حالة، 40 منهم يرقد في العناية المركزة".

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