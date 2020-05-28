مصدر من داخل سيريتل يكشف خفايا دور روسيا وإيران في إسقاط رامي مخلوف

2020/05/28 | 17:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال قضية “#رامي_مخلوف” تحمل في طياتها خفايا، وتفاصيل تذهب أبعد من خلاف على استحقاقات مالية، أو نفوذ تطلبه “#أسماء_الأخرس” زوجة “#بشار_الأسد”، لتصل إلى دور روسي وصيني في إسقاط مخلوف، يقابله محاولات من #إيران وحزب…

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