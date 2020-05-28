بالصورة.. ولادة عجل برأسين في ديالى

2020/05/28 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن الطبيب البيطري موسى خلدون، الخميس، ولادة عجل براسين في حالة نادرة جدا في قرية زراعية جنوب غرب ديالى.وقال خلدون لـ /المعلومة/، ان “بقرة انجبت عجلة براسين في حالة نادرة جدا في قرية الهاشمية (10كم شمال غرب بعقوبة)”، لافتا الى ان “العجلة نفقت بعد ساعة على ولادتها”.واضاف خلدون، ان “ما حدث […]

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