2020/05/28 | 17:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظة تطالب وزارة التربية باحتساب العام الدراسي سنة عبور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظة تطالب وزارة التربية باحتساب العام الدراسي سنة عبور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظة تطالب وزارة التربية باحتساب العام الدراسي سنة عبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).