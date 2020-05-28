الاستخبارات العسكرية لـ” العهد نيوز” اعتقال داعشي اثناء عودته الى الانبار

2020/05/28 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية ،الخميس، عن اعتقال احد عناصر مجرمي داعش بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر لـ” العهد نيوز، ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 30 شرعت بحمة تفتيش استهدفت منطقة البو فراج شمالي مدينة الرمادي […]

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