خلية الأزمة النيابية تدعو إلى تمديد حظر التجوال في بغداد 14 يوما

2020/05/28 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي الى تمديد حظر التجوال في العاصمة بغداد لمدة أربعة عشر يوما، فيما حذر من المجازفة باتخاذ القرارات الخاطئة أو المجازفة بأرواح المواطنين.

ورجح الموسوي تسجيل ما يقارب مئتي إصابة في جانب الرصافة ببغداد خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أهمية فتح مستشفى الكندي لاستقبال المصابين وغلق مداخل ومخارج العاصمة بالكامل وعزلها عن باقي المحافظات وذلك للسيطرة على انتشار الوباء.

وأشار الموسوي الى أن عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة لا يتناسب مع الارتفاع المستمر بأعداد الإصابات، ويجب الاستعداد لأسوأ الاحتمالات خلال الأيام المقبلة.

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