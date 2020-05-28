الصدر يكشف عن اسماء وصفهم بالمندسين كادوا يقومون ب”فتنة عمياء“تعصف بالعراق

2020/05/28 | 17:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..كشف المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قيام مجموعة من الشباب الذين وصفهم بـ”المندسين” بالتعدي على مرقد والده محمد الصدر، لافتا إلى أن هذا الفعل كاد يؤدي إلى “فتنة عمياء“ تعصف بالعراق.وقال المكتب في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس، “لا يخفى على الأخوة المؤمنين ما حصل ليلة أمس […]

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